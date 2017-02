Lily Allen zegt Twitter vaarwel na pijnlijke discussie over doodgeboren zoon

Het is al lang geen geheim meer dat de Britse artieste Lily Allen (31) met psychische problemen kampt en tijdens een discussie op Twitter gaf ze aan dat ze bipolair is, in het verleden af te rekenen kreeg met een postnatale depressie en met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) kampt. De discussie ontaarde uiteindelijk nadat ze na een pijnlijke getuigenis belachelijk werd gemaakt door enkele Twitteraars.

Wat begon met een onschuldige discussie over mensen die met pensioen gaan, mondde uit in een verbaal robbertje dat werd uitgevochten op Twitter. Toen het over mentale klachten ging, zei Lilly Allen dat ze recht van spreken had omdat ze zelf met psychische problemen wordt geconfronteerd. Ze gaf in een tweet toe dat ze bipolair is en nog steeds aan PTSS lijdt. Toen een fan vroeg wanneer haar problemen begonnen, liep het helemaal uit de hand.

In het antwoord refereerde ze naar het miskraam dat ze had in 2010: "De problemen zijn begonnen toen ik tien uur lang in een ziekenhuisbed lag met mijn doodgeboren zoon tussen mijn benen".

Alsof die getuigenis nog niet pijnlijk genoeg was, gooiden enkele Twitteraars nog wat olie op het vuur. "Wil je nu zeggen dat ze je in een Brits ziekenhuis tien uur lang met een dode baby tussen je benen hebt gelegen? Leugenaar!" en "Als je misschien je lichaam niet vol drugs zou hebben gepompt, dan zou je misschien geen miskraam gehad hebben", waren maar enkele van de giftige opmerkingen.

De maat was meteen vol voor Allen die aankondigde zeker eventjes niet meer van Twitter gebruik te willen maken. "Mijn tijdslijn staat vol walgelijke, seksistische, vrouwonvriendelijke en racistische rommel."

@Lumix_Trident @Ged_2345 when I lay in a hospital bed with my deceased son stuck between my legs halfway out of my body for 10 hours. — Lily (@lilyallen) 25 februari 2017

@lilyallen @Ged_2345 are you saying that a British hospital left you, with a dead baby 'stuck between your legs' for 10 hours? Liar! — Lis (@lisaj21_x) 25 februari 2017