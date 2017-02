Federale overheid betaalt ruim kwart facturen te laat

Brussel - De federale overheidsdiensten betalen ruim één op vier facturen te laat. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen dinsdag. In 2016 ging het om 71.407 te laat betaalde facturen op 266.239 facturen in totaal, wat een meerkost van 824.896,76 euro aan verwijlintresten heeft gekost.

Van de meer dan 71.000 te laat betaalde facturen waren er slechts 425 over tijd omdat het geld niet voorzien was in de begroting en 160 omdat er procedures lopende waren, besluiten de kranten uit cijfers die Open Vld-Kamerlid Luk Van Biesen opvroeg bij begrotingsminister Sophie Wilmès (MR).

In alle andere gevallen slaagden de overheidsdiensten er gewoon niet in tijdig te betalen. Dat kost de belastingbetaler dus extra aan verwijlintresten, terwijl leveranciers mogelijk in moeilijkheden komen omdat ze niet tijdig geld zien.

“Vooral de FOD Justitie en de FOD Binnenlandse Zaken moeten een tandje bijsteken. Zij spannen de kroon met respectievelijk 40 procent en 38 procent van de facturen die te laat betaald worden”, aldus Van Biesen. “De gemiddelde betaaltermijn voor facturen ligt bij de overheid op veertig werkdagen.”