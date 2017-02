David Goffin makkelijk langs Stéphane Robert in openingsronde ATP Acapulco

De Belgische nummer één David Goffin (ATP 11), die na één week opnieuw uit de top tien van de ATP-ranking verdwenen is, heeft maandag in twee sets de openingsronde van het ATP-tennistoernooi van het Mexicaanse Acapulco (hard/1.491.310 dollar) gewonnen van de Fransman Stéphane Robert (ATP 80).

Goffin had slechts 54 minuten nodig om de 36-jarige Robert te verslaan met een score van 6-1, 6-2. Het vijfde reekshoofd in het ATP World Tour 500-toernooi neemt het in de volgende ronde op tegen de Amerikaan Sam Querrey (ATP 40) of de Brit Kyle Edmund (ATP 45).

Goffin is de enige landgenoot op het ATP-toernooi van Acapulco. De Serviër Novak Djokovic (ATP 2) is er het topreekshoofd, de als vierde geplaatste Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 8) de titelverdediger.