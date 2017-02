Amber (17) wint Horse Talent Show

Essen / Kalmthout / Wuustwezel - Op de tiende Flanders Horse Expo kwam de droom van Amber De Tollenaere uit Wuustwezel uit. Ze won de Flanders Horse Talent Show.

Amber De Tollenaere is gek op paarden. De 17-jarige woont in Wuustwezel, rijdt paard in Kalmthout en is studente aan het Sint-Jozef Instituut in Essen. Als een van 25 kandidaten mocht ze deelnemen aan het grootste paardenfestival van de Benelux.

“Ik droomde ervan om samen met mijn paard Playboy van de Two Lazy Seven Ranch in Nieuwmoer-Kalmthout een demonstratie te mogen geven op Flanders Horse Expo Show", zegt Amber. "Ik had ik een filmpje gemaakt waarbij ik liet zien dat de band tussen paard en ruiter belangrijk is. Daarbij is wederzijds respect en vertrouwen een belangrijke peiler, gesteund op het Natural Horsemanship. In de finale wilde ik héél graag laten zien waartoe mijn paard Playboy en ik toe in staat zijn en daar zijn we dus goed in gelukt."



“De overwinning was onvoorstelbaar”, zegt Amber. “Ik heb er gewoon geen woorden voor. Ik ben dankbaar omdat zoveel mensen mij geholpen hebben om mijn demonstratie tot een goed einde te brengen. Zo heeft mijn oma (85) een Frozen-jurk voor mij genaaid. Tijdens het optreden strooiden mijn nichtjes glitters en hielpen mijn vrienden de piste helemaal in het Frozen-thema om te toveren. Mijn coaches van de Two Lazy Seven Ranch waren allemaal aanwezig om te supporteren. Ook mijn ouders hadden die dag alles piekfijn voor mij geregeld."



Amber kreeg van de jury mooie commentaren. Zo was haar Frozen-act origineel en werd ook haar paard Playboy in de bloemetjes gezet.