Herboren Leicester pakt drie gouden punten tegen flauw Liverpool

. @vardy7 kan het dan toch nog! De eerste competitiegoal van @LCFC in 2017 is een feit! pic.twitter.com/W6opLVMhYe

Leicester City heeft zijn eerste zege in 2017 beet, en wat voor één! Het won van Liverpool met 3-1, Simon Mignolet slikte onder meer twee goals van Jamie Vardy. De Foxes ontsloegen vorige week verrassend mirakelcoach Claudio Ranieri, maar dat ontslag had dus meer dan gewenste schokeffect. Door deze overwinning springt Leicester naar een vijftiende plaats, Liverpool blijft vijfde.

Het zag er bijzonder benard uit voor Leicester in de Premier League. De cijfers: vijf nederlagen, nul gelijke spelen en nul overwinningen in 2017. Nul gemaakte doelpunten en twaalf tegengoals in vijf wedstrijden. Enkel in de Champions League kon Leicester nog enigszins de schijn ophouden na het onwaarschijnlijke vorige seizoen, maar dat was niet voldoende voor de eigenaars van de Foxes.

Na de 2-1 Champions League-nederlaag tegen Sevilla, nochtans een interessante uitgangspositie, ontsloeg de directie van Leicester de Italiaanse mirakelcoach Claudio Ranieri. Die had hen vorig seizoen kampioen gemaakt, maar in het voetbal is er geen plaats voor sentiment. Het ontslag had echter het gewenste schokeffect, want tegen Liverpool klom een sterk spelend Leicester na 28 minuten op een verdiende 1-0 voorsprong. Albrighton stuurde perfect Jamie Vardy diep, oog in oog met Simon Mignolet duwde hij de bal in doel.

Foto: REUTERS

Vijf minuten voor halfweg werd het verhaal nog wat mooier voor Leicester. James Milner kopte een hoge bal zonder overzicht buiten de zestien. Danny Drinkwater nam de bal in één tijd op de slof, het leer ging heerlijk voorbij een kansloze Mignolet binnen. 2-0 voor Leicester, dat met deze verdiende voorsprong de rust in ging.

Liverpool was nergens in de eerste helft en kon eigenlijk nooit aanspraak maken op een goal. In de toegevoegde tijd redde Kasper Schmeichel de beste kans van de Reds, na een poging van Emre Can.

Leicester ging in de tweede helft verder op hetzelfde elan. Mahrez toverde als vanouds aan de cornervlag, gaf de bal aan de mee opgeschoven Christian Fuchs en die bereikte Jamie Vardy met een perfecte voorzet. De goalgetter van vorig seizoen torende hoog boven zijn bewaker uit en kopte de 3-0 in doel.

De fans van Leicester staken na een uur spelen ex-coach Claudio Ranieri een hart onder de riem. Foto: REUTERS

Liverpool wilde zich nog niet gewonnen geven, dus bracht trainer Jurgen Klopp zowel Sadio Mané en Divock Origi tussen de lijnen. De wissel leek meteen een psychologisch effect te hebben, twee minuten later werkte Coutinho de 3-1 in doel. Dat bleek echter slechts de eerredder, ondanks een sterke eindsprint vonden de Reds de weg naar doel niet meer.

Door deze zege springt Leicester drie plaatsen naar boven. Het gaat van de achttiende naar de vijftiende plaats in het klassement, en heeft nu weer wat ademruimte op de drie degradatieplaatsen. Zij het een klein beetje, want slechts twee punten scheiden Leicester met Crystal Palace en Middlesbrough. Liverpool doet een slechte zaak in de strijd om een Champions League-ticket en blijft vijfde.

Liverpool-trainer Jurgen Klopp was allesbehalve tevreden. Foto: REUTERS