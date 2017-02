De vierde aflevering van ‘De Mol’: geen geld verdienen zonder dat het opvalt

Er werd maandag gefietst, gescrabbeld, gegolfd en met krokodillen gezwommen in ‘De Mol’. Eline en Annelies gaven het al snel op tijdens de fietstocht. Terwijl Davey dan weer een fietskettingspanner laat verdwijnen. Maar wie is de Mol?

Geld of kampeermateriaal

Tijdens een fietstocht van 30 km moeten de kandidaten drie proeven oplossen. De fiets met de rode lantaarn moet achteraan rijden en een gemiddelde snelheid van minstens 10 km/u aanhouden. Wie achter de rode lantaarn rijdt, valt af. Hans rijdt met de rode lantaarn.

Davey rijdt op kop. Al snel valt Annelies af en dat kost de groep 500 euro. Ook voor Eline wordt het te zwaar. Na 9 km moet ze uitgeput opgeven en alweer verliest de groep 500 euro.

Onderweg moet Davey zijn fietsketting opofferen om de opdracht te kunnen afwerken. Hans schiet hem te hulp. Davey denkt dat hij meer kans maakt dan Sam dus laat Sam Davey verder fietsen. De fietskettingspanner is plots verdwenen en dus ligt Sam er uit. Heeft Davey de kettingspanner meegenomen?

Gouden ei

Tijdens de tweede uitdaging moesten de kandidaten scrabbelen tegen Gilles. Robin of Annelies spelen het spel, de rest van de kandidaten gaat letters zoeken in het doolhof. Ergens in het doolhof ligt een gouden ei en dat belooft een persoonlijk voordeel voor diegene die het vindt.

Tijdens de doolhofproef is Davey wel erg bang van de rondlopende struisvogels. Het valt ook op dat Annelies en Robin het Gilles wel heel gemakkelijk maken.

Bovendien krijgen de kandidaten krijgen de kans niet om op zoek te gaan naar het gouden ei. Uiteindelijk is het Hans die het gouden ei vindt. Hij is daarmee de enige die iets binnenhaalt.

Bij deze proef kon De Mol kon heel subtiel te werk gaan en zorgen dat er geen geld verdiend werd zonder dat het opviel.

Golfen of zwemmen met een krokodil voor een potje met 3.000 euro ergens in een Vlaams café

Dankzij zijn gouden ei mag Hans met een krokodil gaan zwemmen, De andere zes kandidaten gaan golfen. Opdracht is om ergens in Vlaanderen een café te lokaliseren met een potje van 3.000 euro. Wie het eerst het café vindt, wint.

Hans speelt deze keer voor eigen rekening. De rest van de groep voor de gemeenschappelijke pot.

Bertrand is de meest ervaren golfer van de groep, maar speellt na de eerste slag zijn golfbal al in het water. Ook bij de tweede slag loopt het mis. Vreemd voor een ervaren golfer. Robin doet beter, na 6 slagen is hij enkele meters verwijderd van de hole. Robin krijgt hiermee de sleutel waarmee het eerste kluisje open kan.

Uiteindelijk zijn de zes golfers sneller dan Hans. Ze winnen dus, dankzij de hulp van het thuisfront 3.000 euro. In de groepspot zit nu 18.000 euro.

Wie valt af?

Na Jess, Bouba, Jolien en Marzena verlaat Bertrand de groep. Maar wie is de saboteur?

Davey is wel erg bang van de rondlopende struisvogels en tijdens de fietstocht laat hij de fietskettingspanner verdwijnen. Alweer was Annelies rampzalig tijdens de fietsopdracht en opnieuw tijdens de scrabble proef. Al bij al kon De Mol tijdens deze aflevering zeer subtiel te werk gaan, zonder dat het opviel. Maar Annelies blijft hoofdverdachte nummer één.