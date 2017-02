Hoogste prijsstijging in vijf jaar: hierdoor wordt ons leven een pak duurder

De algemene prijsstijging van producten in België is in bijna vijf jaar niet meer zo hoog geweest als in deze maand. Die hoge inflatie komt door de tax shift van de federale regering.

De inflatie in februari 2017 in België is maar liefst 2,97%. Dat is het hoogste percentage sinds mei 2012. “Het leven is een pak duurder geworden en dat komt voornamelijk door de belastingen die de federale overheid ons heeft opgelegd”, zegt Koen De Leus, hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis.

“De regering heeft de loonkosten voor bedrijven verlaagd, zodat ze beter kunnen concurreren met bedrijven in onze buurlanden. Maar in ruil daarvoor zijn de belastingen op een hele reeks producten verhoogd. We betalen deze maand bijvoorbeeld 21% meer voor elektriciteit dan in februari vorig jaar. Ook de taksen op bijvoorbeeld diesel zijn verhoogd”, zegt Koen De Leus.

Het weer

Er is nog een andere schuldige voor de stevige prijsstijgingen in België: het weer. “Sinds juli was er in België een grote droogte. Daardoor werden er weinig groenten en aardappelen geteeld. Dat duwt de prijs naar omhoog”, zegt landbouwexpert Luc Busschaert. “Ook in Spanje en Italië is er een lage productie, waardoor er minder gewassen in België worden ingevoerd. De prijzen van groenten en aardappelen zullen zeker tot half of eind mei hoog blijven.”