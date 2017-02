Evelien (‘Blind Getrouwd’): “Sorry dat ik zeg dat je soms van mijn lijf moet blijven, hé”

Vijf dagen kennen ze elkaar. Eén trouwfeest en één huwelijksreis later zijn alle koppels nog stil bijeen. Maar Nicolas en Evelien die dolgelukkig begonnen, zien nu de eerste problemen in hun relatie. En Tine, die eerder dichtklapte, lijkt stilaan op te warmen voor haar Ben.

Spoiler alert: Als je de aflevering van maandag 27 februari nog niet gezien hebt, dan kan je beter niet verder lezen.

De eerste dagen van hun tropische huwelijksreis is voorbij. De deelnemers beginnen elkaar steeds beter te kennen, want ze zitten natuurlijk ook volledige dagen op elkaars lip. De euforie van de huwelijksfeesten is weggeëbd en ze beseffen allemaal dat ze met hun echtgenoot over enkele dagen in “het dagelijks leven” zullen moeten stappen. En dat verandert wel wat.

Nicolas & Evelien: “Sorry dat ik zeg dat je soms van mijn lijf moet blijven, hé”

Bij droomkoppel Nicolas en Evelien lijkt het tij te keren. “De intimiteit tussen ons zit goed”, denkt Nicolas, maar zijn aanrakingen zorgen voor het eerste breekpunt in hun prille relatie. Hoewel Evelien op zich geen gêne voelt om in haar pyjama of zelfs in haar blootje bij hem in de buurt te zijn, vindt ze het soms “awkward” dat Nicolas haar zo veel aanraakt.

“Ik dacht dat ik een fysiek persoon was, maar het kan nog erger, dus”, wil ze hem duidelijk maken. “Ik kan dat niet altijd even goed verdragen, gewoon omdat dat zo wat raar voelt.” Tegen de camera legt ze het nog anders uit: “Het klikt heel goed, maar ik blokkeer soms bij intieme dingen, omdat ik niet verliefd ben. Dan kan ik dat niet goed uitschakelen.”

Nicolas voelt de spanning en vraagt het haar rechtuit: “Ben ik te fysiek?” Evelien geeft toe, maar ze voelt zich ongemakkelijk dat hij zich ongemakkelijk voelt omdat zij zich ongemakkelijk voelt, en zo gaan ze nog een tijdje door. “Sorry dat ik zeg dat je soms van mijn lijf moet blijven, hé. Ik wil u niet ongemakkelijk doen voelen. Maar soms is het een beetje zo... mijn grenzen die overschreden worden.”

Maar Nicolas wordt onzeker van Evelien haar opmerkingen, waardoor hij bevestiging begint te zoeken... door haar vast te nemen. “Daar had ik het minder moeilijk mee, als het is om hem te troosten. Dat hij zijn emoties durft tonen dat vind ik wel echt chique. En fijn.” Maar de sfeer is duidelijk bekoeld tussen de twee.

Nick & Veerle: “Ik wou meer ruimte, maar nu heb ik die niet meer nodig”

Bij Nick en Veerle lijkt de afstand tussen elkaar steeds kleiner te worden. Volgens Veerle is Nick al wel klaar om een stapje verder te gaan. Hij geeft zich voluit en doet zijn uiterste best om zijn kersverse echtgenoot te verwennen op hun huwelijksreis in Gran Canaria.

Maar dat stoort haar niet, want Nick slaagt erin om perfect op haar noden in te spelen. Veerle is onder de indruk: “Hij forceert ook helemaal niets, want als hij dat niet zou doen, dan zou hij mij wegduwen.” De ruimte die hij haar geeft, doet haar goed. “Maar ik heb eigenlijk niet het gevoel dat ik zoveel tijd nodig heb”, lacht ze. “Ik ga me echt meer openstellen nu, om onze relatie nu al te laten leven, want ik voel mij echt goed.”

Ook Nick vindt het geweldig om haar steeds beter en van dichterbij te leren kennen. Zeker wanneer hij mee in haar huis gaat wonen, is hij onder de indruk dat ze zo goed op elkaar zijn ingespeeld. “Het is zalig om te zien dat ze houdt van pianospelen, ze belang hecht aan haar familie...” Hij kijkt er al naar uit om samen te wonen in het dagelijks leven.

Sally & Mathias: “Het is geen misse gast, hé!”

Sally en Mathias bereikten eerder een dieptepunt in de huwelijksreis, toen hij vertelde over zijn verleden als playboy. Nu kruipen ze uit het dal, maar volgens Mathias ziet Sally nog niet zijn echte kant. “Volgens mij denkt Sally dat ik een heel dominant karakter ben en mijn mening ga willen opleggen, maar ik ben zo helemaal niet.” Sally geeft dat toe: “Ja, soms ben ik wel bang dat je veel kritiek zal geven op mij en me gaat willen veranderen.”

Maar ook Mathias besteed veel tijd aan het winnen van het hart van Sally. Hij schenkt haar alle nodige aandacht, zeker wanneer ze haar voet verzwikt. Iets waarvoor haar hartje even smelt. Tijdens het surfen vinden de twee elkaar steeds meer. Sally is fier als ze hem bezig ziet, fier om te zeggen dat het haar man is. “Het is geen misse gast, hé!”

Wanneer ze terug in België zijn, duikt er echter een groter probleem op. Sally trekt nu in bij Mathias, maar die woont nog met twee vrienden in een huis in onze hoofdstad. Hij probeert haar te overtuigen: “Het is sowieso een aanpassing, maar Brussel is echt een fijne stad.” Mathias zelf zou absoluut niet op de boerenbuiten willen wonen. Of de locatie houdbaar blijft, zien we pas volgende aflevering.

Ben & Tine: “Ben daarmee getrouwd, seg”

Ben en Tine hebben voor de eerste keer samen geslapen, maar het is heel onwennig voor allebei. “Ik heb er geen spijt van, maar het is nog moeilijk.” “Ben daarmee getrouwd, seg”, lacht Ben regelmatig en dat is ook zijn vorm van ontspanning. “Dan daalt de spanning, dat hebben we echt nodig.”

Hij is dan ook niet bang om Tine een koekje van eigen deeg te geven. “Ik dacht niet dat ik gevraagd had voor een opdringerige vrouw”, grapt hij, wanneer Tine nog maar eens vraagt of hij voor haar iets wil spelen op zijn gitaar. Tine voelt zich opvallend meer op haar gemak, want “hij is echt een goede jongen. Er zijn veel relaties die als vrienden beginnen, waar liefde uit groeit, dus er is nog hoop.”

De relatie-experten gaven alle koppels een vragenlijst, die helpt voor koppels om dichter tot bij elkaar te groeien. En bij Ben en Tine heeft een bijzonder bindende werking. Wanneer Ben vertelt over zijn verleden en vertelt dat hij heel wat pesterijen heeft moeten verdragen om te staan waar hij nu staat, krijgt Tine het moeilijk. Ze excuseert zich voor haar kwetsende uitspraak waarin ze zei dat “haar ex ook geene knappe was”. Het helpt hen duidelijk vooruit. Het nieuwe koppel bloeit open ten opzichte van elkaar.

Hoe het de pasgetrouwde koppels vergaat, wanneer ze ver weg zijn van de zon en ontspanning, maar hun plan moeten trekken tijdens het dagelijks leven, dat zien we pas volgende week.

Blind Getrouwd, woensdagavond 20u35, VTM.