De algemene prijsstijging van producten in België is in bijna vijf jaar niet meer zo hoog geweest als in deze maand. Dat komt door de tax shift van de federale regering.

De inflatie in februari 2017 in België is maar liefst 2,97%. Dat is het hoogste percentage sinds mei 2012. “Het leven is een pak duurder geworden, en dat komt voornamelijk door de belastingen die de de ...