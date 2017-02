De discussies over de postjes voor politici in bestuursraden en de heisa over de rol van gelijkekansencentrum Unia hebben de aandacht even afgeleid van het economische beleid van deze regering. Maar nu de inflatie is opgelopen tot het hoogste niveau in bijna vijf jaar, is het de tijd om daar weer eens bij stil te staan.

De meeste economen zijn het erover eens: de hoge inflatie is onder meer een gevolg van de taxshift die de regering vorig jaar heeft doorgevoerd. Die taxshift heeft, mede dankzij de groeiende economie, zijn vruchten afgeworpen. Er zijn meer banen en de loonkloof met de buurlanden is een pak kleiner geworden, onder meer door de indexsprong. Maar we zitten nu wel met deze inflatie. De taxshift heeft namelijk ook de prijzen voor brandstof de hoogte in gejaagd, mede door de hogere accijnzen op diesel. Bovendien is de elektriciteitsfactuur veel zwaarder geworden door onder andere de verhoging van de btw op elektriciteit. De consument heeft dan ook nog eens de pech dat de groenteprijzen zijn gestegen door een mislukte oogst. Kortom, alles wordt duurder, dus moeten ook de lonen omhoog. Een eerste aanpassing aan de index volgt allicht in mei. En die aanpassing zal de loonkloof met de buurlanden weer groter maken, waardoor het effect van de taxshift voor een deel teniet wordt gedaan.

En dan vraag je je af: had de regering nu niet van in het begin rekening kunnen houden met deze neveneffecten? Het is toch niet zo moeilijk te becijferen hoeveel meer een gezin zal uitgeven aan brandstof en elektriciteit door de taxshift en welk effect dat zal hebben op het gemiddeld inkomen en op de inflatie in het algemeen?

In ieder geval is die rekening niet gemaakt. De positieve effecten van de taxshift zijn van in het begin duidelijk in kaart gebracht, over de negatieve is niet gesproken. Of zijn ze gewoon verkeerd berekend? Deze regering is niet zo sterk in het becijferen van wat bepaalde maatregelen zullen opbrengen. De speculatietaks bracht uiteindelijk niks op, de verhoging van accijnzen veel minder dan verwacht. Door dit soort slordig rekenwerk krijgt deze regering de begroting niet in evenwicht, wat op termijn ook een zware last legt op de schouders van de belastingbetaler.

Het financieel-economisch beleid ligt aan de basis van alles. Als de rekeningen niet kloppen, is elke belastingbetaler daar het slachtoffer van. Die moet er dus op kunnen vertrouwen dat de regering met de grootste omzichtigheid en precisie haar rekening maakt. Als ze dat niet doet, wordt ze daar door de kiezer gegarandeerd op afgerekend.