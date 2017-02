Gebouwen van brasserie De Vlegel en handelsfonds staan te koop

Mortsel - Voor de klanten zal het een verrassing van formaat zijn, maar eerstdaags worden de gebouwen van brasserie De Vlegel in Mortsel te koop aangeboden. Met of zonder handelsfonds van de bekende zaak. “Alle opties zijn mogelijk”, zegt Patrick Ghys.

Het nieuws komt als een donderslag bij heldere hemel, want zaakvoerder Patrick Ghys investeerde de voorbije jaren nog fors in de uitbreiding en verfraaiing van brasserie De Vlegel. In 2013 maakte hij van de heraanleg van de Mechelsesteenweg gebruik om de zaak helemaal te verbouwen. Net toen alles af was sloeg in 2015 het noodlot toe. Een brand richtte zware schade aan. Maar amper twee maanden later heropende De Vlegel al. Dat lukte zo snel door het handelspand van het voormalig aangrenzend Chinees restaurant bij te huren, voor lange termijn. Ook de huur van de vroegere Chinees kan mee overgenomen worden. “Ik heb die reactie nog gekregen”, zegt Ghys. “Waarom heb je in 2015 nog al die moeite gedaan? Maar je kan toch moeilijk een zaak van de hand doen die helemaal zwartgeblakerd ziet? Nu is alles perfect in orde.”

Habicom zal de verkoop afhandelen. Patrick Ghys ontkent dat de verkoop iets te maken heeft met de rechtszaak die hem boven het hoofd hangt. Ghys riskeert een werkstraf van 100 uur en een boete van 600 euro omdat hij ‘Ga terug naar Syrië, ga daar vechten’ geroepen zou hebben naar een werknemer van een poetsfirma die na de brand de roetschade in De Vlegel kwam verwijderen maar de gemaakte afspraak niet nakwam. “Zeker niet. Ik was zelfs vergeten dat de uitspraak op 1 maart is. Ik vind het wel erg dat ik als racist wordt afgeschilderd, terwijl ik in 40 jaar De Vlegel met 800 werknemers heb gewerkt, onder wie heel veel buitenlanders en ook moslims. Nooit had ik met iemand een probleem.”

Als de verkoop is afgehandeld, verhuist Ghys naar Zuid-Europa, voor quality-time met zijn gezin. “Veertig jaar stress in de horeca eisen hun tol. Ik heb dit altijd heel graag gedaan maar ik heb nu het gevoel dat het mooi is geweest.”