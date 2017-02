Nog steeds onduidelijkheid over wet-Major

Twee maanden na een geruststellende brief van Europa is de procedure tegen de wet-Major, de wet op de havenarbeid, nog altijd niet gestopt. Niets aan de hand volgens de ene, toch wel volgens de andere.

Twee jaar lang had de Belgische wet onder vuur gelegen omdat Europa vond dat ze te monopolistisch was. De wet werd bijgeschaafd en die versie werd met zowat 90% goedgekeurd door de dokwerkers. Bulc liet daarom op 16 december weten dat de Europese Commissie “begin 2017” een finale beslissing zou nemen over de procedure. Weliswaar mochten de klagers nog reageren, maar dat leek geen probleem meer.

Maar het is nu eind februari en er is nog altijd niets beslist. Wel hebben een aantal bedrijven hun bezwaren herhaald. Vorige week liet het kabinet ons weten dat de vertraging gewoon te maken had met het feit dat “de EU-commissaris alle opmerkingen opnieuw moet bekijken, ook al heeft ze die al een paar keer weerlegd. Dat is conform de procedure.”

In een Nieuwsbrief liet de socialistische vakbond BTB zijn leden inmiddels weten dat volgens het kabinet de beslissing “wegens andere omstandigheden” is verdaagd naar 27 april. “Het zou iets te maken hebben met de vieringen rond zestig jaar Verdrag van Rome (dat de aanzet gaf tot de oprichting van de EU, red.)”, zegt Marc Loridan (BTB).