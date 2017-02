Antwerps schepen: “Maak van voor- en naschoolse opvang ook ‘vrijetijdswerk’”

Antwerpen - Vlaams Minister van Sport, Philippe Muyters (N-VA) kondigde gisteren een nieuw statuut ‘Vrijetijdswerk’ voor sportverenigingen. Antwerps schepen van Onderwijs, Claude Marinower (Open VLD) wil met de minister de mogelijkheden bekijken of het nieuwe statuut uitgebreid kan worden naar de voor- en naschoolse opvang in het onderwijs.

Scholen ervaren heel wat problemen in het aanbieden van binnenschoolse kinderopvang. De vrijwilligerswetgeving waar de vrijwilligers in de voor- en naschoolse opvang momenteel onder vallen, beantwoordt niet aan de noden. Die wetgeving legt een plafond van 1.308,38 euro per vrijwilliger per kalenderjaar op. Geëngageerde vrijwilligers bereiken dat maximumbedrag erg snel waardoor er snel nieuwe vrijwilligers gezocht moeten worden. Dat stelt de scholen voor twee problemen. De continuïteit van de opvang komt in het gedrang, want voor de kinderen is het beter om met vertrouwde gezichten te werken. Maar scholen moeten zo ook steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die al niet eenvoudig te vinden zijn.

Vlaams minister van Sport, Philippe Muyters kondigde gisteren de komst van een nieuw statuut aan, dat van 'Vrijetijdswerk'. Het voorstel, dat vorige week werd goedgekeurd door de Vlaamse regering, legt een maximumbedrag van vijfduizend euro op voor vrijetijdswerkers in sportclubs. “Een gelijkaardig statuut voor opvangbegeleiders in het onderwijs zou voor ons een hele verbetering kunnen betekenen”, zegt Claude Marinower. “Ik ga op korte termijn een afspraak vragen met minister Muyters om te zien wat de mogelijkheden daartoe zijn en om enkele bedenkingen op tafel te gooien. Zo zou de combinatie met een hoofdberoep een groot aantal opvangbegeleiders (zoals thuiswerkende ouders) uitsluiten. Ook de combinatie met een regulier arbeidscontract binnen dezelfde organisatie zou niet mogen in het huidige voorstel. Dat betekent dat een leerkracht, in de huidige omschrijving van het nieuwe statuut, geen vrijetijdswerk mag doen op zijn eigen school. Dit zijn al zeker enkele punten waar we over moeten spreken.”