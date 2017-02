Man ontwerpt stoel voor hond met slokdarmverlamming

Zandhoven - In de parochiezaal van Massenhoven verzamelden dierenvrienden op de Paws Bazar, een marktje waar organisaties bekommerd om dierenleed spulletjes verkochten voor het goede doel. Vicky, een herdershond uit Spanje, werd gered dankzij een speciale eetstoel.

Sofie Rymenants uit Massenhoven, die zelf een hond uit Turkije adopteerde via de vzw Arkadas, is de motor achter deze tweede Valentine for Paws Bazar. Verscheidene verenigingen die zich met dierenleed bezighouden waren met een standje present. “Het werd geen overrompeling, maar ondanks het tegenvallend aantal bezoekers werden er toch goed spulletjes verkocht”, vertelt Sofie. “En dat is het belangrijkste, want het doel van deze bazaar blijft toch om de noodlijdende dieren te steunen.”

Eind januari kreeg Corinne een vraag uit Spanje: of ze de wolfsgrauwe Duitse herdershond Vicky op wilde vangen. “Vicky heeft een slokdarmverlamming. Als ze niet rechtop zit tijdens het eten, braakt ze alles uit. Toen ze in januari in België arriveerde, woog ze amper zes kilo, en dat voor een herdershond van vijf maanden oud.”

De man van Corinne ontwierp een eetstoel zoals een peuterzitje waarin Vicky tien minuten rechtop blijft zitten tijdens het eten, en die werkt: “We hebben haar nu sinds eind januari in ons gezin, en ze is van zes kilo al aangekomen tot 14 kilo. Nog altijd te mager voor haar leeftijd en ras, maar ze is op de goede weg. Vicky heeft voor de rest weinig last van haar handicap.”

Hoewel het eerst de bedoeling was om de hond slechts tijdelijk op te vangen, zijn Corinne en haar gezin al zo hard gehecht aan hun Spaanse speelvogel dat ze haar definitief gaan adopteren. “Ik heb hier vandaag veel mooie verhalen gehoord van dierenliefde”, vertelt Sofie Rymenants. “Dat is hartverwarmend.”