Mobiliteitsraad: “Meer data nodig over betonstop”

De plannen van de Vlaamse regering over de invoering van de zogenaamde ‘betonstop’ moeten ondersteund worden met meer data en moeten tegelijk ook een beter opvolgingssysteem voorzien. Dat zegt de Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA) in een advies aan Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) over het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV).

De Mobiliteitsraad schaart zich in het advies achter een hele reeks principes die in het Witboek zijn opgenomen. Maar de MORA stipt wel aan dat het plan ondersteund moet worden door voldoende correcte data en gericht flankerend onderzoek. Dat blijkt evenwel niet altijd het geval te zijn.

“Het is voor de MORA niet altijd duidelijk op welke primaire data bepaalde aannames en toekomstvoorspellingen gebaseerd zijn. Het BRV moet transparant zijn in zijn wetenschappelijke onderbouwing en zo veel mogelijk vertrekken van actuele data”, zo vermeldt het advies.

Daarnaast onderstreept het rapport ook dat er adequate monitoring moet worden voorzien. “Hoewel in het kader van de monitoring- en evaluatierapporten binnen het beleidsplan gesproken wordt over het geven van ‘een periodieke stand van zaken’, vermeldt het Witboek BRV nergens met welke regelmaat de indicatoren gemonitord, geëvalueerd of gepubliceerd worden.”

Voorts vermeldt het advies ook dat het voornemen om Vlaanderen uit te spelen als logistieke regio op een te enge manier wordt ingevuld. Zo wordt benadrukt dat er beter geanticipeerd moet worden op ontwikkelingen die zich nu al hebben ingezet, zoals de groei van de e-commerce, de transitie naar een circulaire economie en de uitstap van lidstaten uit de EU.

“Het Witboek BRV geeft een aantal trends aan evenals het belang van daarop in te spelen, maar werkt niet uit hoe dat zal gebeuren”, vermeldt het advies. “De Raad dringt erop aan om zo snel mogelijk de kennis over verwachte ontwikkelingen in ruimtelijke en beleidsmaatregelen om te zetten.”