Basisschool bouwt boomhutten

Aartselaar - De leerlingen van het zesde leerjaar van de GO-school De Blokkendoos zijn klaar met de bouw van twee wilgenhutten. Daar zullen de leerlingen binnenkort les in mogen volgen.

De MOS-werkgroep van de school in de Leon Gilliottlaan lanceerde in het begin van dit schooljaar een subsidieaanvraag bij Landschapspark Zuidrand voor een project rond wilgenhutten. Afgelopen week werden de constructies gebouwd en samen met Natuurpunt werd een deel van hun blotevoetenpad overtunneld met wilgententen.

“Natuur op school is, samen met het sociaal aspect en het inzetten op talenten van kinderen, een van onze drie grote pijlers”, zegt directeur Bart Willemen. “Lesgeven in en over de natuur is dan ook zeker een onderdeel van ons lesgebeuren.”

Lees het hele verhaal dinsdag in Gazet van Antwerpen - Editie Zuid