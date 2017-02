Bizar: geen schade nadat beuk op tractor valt

Herentals - De aannemer die zondag aan dunningswerken in het Peerdsbos moest beginnen, wist afgelopen weekend niet wat hij zag toen hij een beuk van acht ton bovenop zijn tractor aantrof. Nog straffer: schade was er niet.

Boswachter Eddy Vercammen stootte afgelopen zondag op het surrealistische tafereel in het Peerdsbos: “Ik dat eerst dat die aannemer, die nogal een grapjurk is, een stunt had uitgehaald”, zegt Vercammen, “maar toen zag ik dat die boom gewoon door de wind geveld was. Hij raakte de grijparm van die tractor en is dan tot tegen de cabine gerold. Ik heb de aannemer direct verwittigd. Hij is komen kijken en was ook stomverbaasd. Maar schade aan zijn bostractor kon hij niet vaststellen, terwijl hij schatte dat die boom toch acht ton weegt.”