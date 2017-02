Langer durende Boekenbeurs sluit drie dagen zijn deuren

De jaarlijkse Boekenbeurs in Antwerp Expo zal in 2017 van zondag 29 oktober tot en met zondag 12 november plaatsvinden. Dat is langer dan normaal, maar de beurs sluit tussendoor wel drie dagen lang de deuren. Op die manier wil de Boekenbeurs optimaal gebruik maken van de vrije dagen van herfstvakantie, feestdagen en weekends, stelt organisator Boek.be.

Geruchten over een anders ingeplande Boekenbeurs staken de voorbije maanden al regelmatig de kop op, aangezien er tijdens de editie van 2016 op verschillende weekdagen opvallend weinig publiek was. In totaal kreeg de 80ste Boekenbeurs 150.000 bezoekers over de vloer, wat iets minder was dan de jaren voordien. “Na heel wat jaren dezelfde onafgebroken periode gehanteerd te hebben, was het volgens vele standhouders tijd voor vernieuwing”, bevestigt Boek.be. “De Boekenbeurs zal dit jaar plaatsvinden in Antwerp Expo van zondag 29 oktober tot en met zondag 12 november, met drie sluitingsdagen: 6, 7 en 8 november.”

De vorige editie vond plaats van 31 oktober tot en met 11 november.