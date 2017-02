Blunder met foute enveloppe was (dan toch) geen unicum op Oscars

Was het foutief uitroepen van een film (“La La Land”) tot winnaar in zijn categorie echt “du jamais vu”? Neen, dus. Tijdens de uitreikingsavond van 1964 was het ook niet al rozengeur en moonshine: ook toen werd een foute winnaar uitgeroepen.

In 1964 mocht muzikant Sammy Davis junior op het podium een Academy Award uitreiken. Toen waren er nog meerdere muziekcategorieën. In de categorie ‘Beste Bewerkte Muziek’ riep hij John Addison voor zijn bijdrage aan de komische historische avonturenfilm ‘Tom Jones’ uit tot winnaar. Heel snel, enkele seconden later, gaf hij toe de verkeerde enveloppe gekregen te hebben. De uiteindelijke winnaar werd André Previn voor de romantische komedie ‘Irma La Douce’ van Billy Wilder.

De verwarring kwam er doordat er toen ook nog een andere muziekcategorie was. John Addison en de film ‘Tom Jones’ hadden al het beeldje voor ‘Beste Orginele Muziek’ gekregen. De film was bijgevolg ook niet genomineerd voor de andere muziekprijs, waardoor men snel de fout inzag.

Afgelopen nacht verliep het toch enigszins anders dan in 1964. De cast van ‘La La Land’ stond al op het podium en pas tijdens de bedankingsspeech werd het duidelijk dat ‘Moonlight’ had gewonnen.