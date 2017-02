Ook Elise Mertens uitgeschakeld in openingsronde WTA Kuala Lumpur

Elise Mertens (WTA 69) is maandag uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA-toernooi in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur (hard/250.000 dollar).

De 21-jarige Mertens, het zevende reekshoofd, ging in twee sets onderuit tegen de vier jaar oudere Nederlandse kwalificatiespeelster Lesley Kerkhove (WTA 195): 6-4 en 7-6 (7/4) na 1 uur en 26 minuten.

Eerder op de dag strandde ook Maryna Zanevska (WTA 122) in de eerste ronde. Ze verloor in drie sets van de Japanse Nao Hibino (WTA 106). Na 2 uur en 44 minuten gaf het scorebord 7-5, 4-6 en 6-2 aan.

Mertens treedt in Kuala Lumpur ook nog aan in het dubbelspel. In de openingsronde staat ze dinsdag aan de zijde van de Turkse Ipek Soylu tegenover Jawairiah Noordin uit Maleisië en Jessy Rompies uit Indonesië.