Anderlecht meldt het overlijden van oud-aanvaller Marcel De Corte

RSC Anderlecht heeft maandag op haar website het overlijden van oud-spits Marcel De Corte aangekondigd. De Corte werd 87 jaar. De in Sint-Truiden geboren spits speelde in totaal acht seizoenen voor paars-wit en pakte in die periode vijf landstitels.

De aanvaller speelde in totaal 139 wedstrijden in eerste klasse en scoorde 37 doelpunten voor de Brusselaars. Hij was in twee periodes van telkens vier jaar (1950-1954 en 1955-1959) actief in het Astridpark. Ook na zijn carrière was De Corte als jeugdtrainer en scout actief bij Anderlecht. De Corte verdedigde verder ook de kleuren van Racing Gent (1947-1950), het Congolese CS de Léopoldville (1954-1955), AA Gent (1959-1960) en Olympic Charleroi (1960-1961).

“Wij willen via deze manier onze oprechte deelneming betuigen aan de vrienden en familie van Marcel in deze moeilijke periode”, aldus Anderlecht.

De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden in het crematorium van Ukkel op vrijdag 3 maart 2017 om 9u15.