Nieuwe pareltjes in Antwerp Urban Trail: Havenhuis, Hangar 26, Museum Plantin-Moretus,…

Op zondag 12 maart is het weer zover, de Antwerp Urban Trail. Naar jaarlijkse gewoonte is de unieke run door de Scheldestad al wekenlang volzet. Begrijpelijk ook, als je kijkt langs en door welke prachtige monumenten de tienduizend lopers zullen lopen.

Het volledige parcours wordt nog even geheim gehouden, maar deze pareltjes zitten er al zeker tussen:

Het stadhuis

Eerst een klassieker onder de klassiekers: het Stadhuis. De trappen van het monumentale gebouw op de Grote Markt zorgen elk jaar wel voor een rustmomentje, al was het maar omdat veel lopers willen rondkijken in het Schoon Verdiep.

Binnentuin Museum Plantin-Moretus

Deze vijfde editie loodst de lopers door UNESCO-werelderfgoed, namelijk het Museum Plantin-Moretus op de Vrijdagmarkt. In de drukkerij en uitgeverij uit de 16de en 17de eeuw mag er uiteraard niet worden gelopen, maar de binnenplaats is al indrukwekkend genoeg.

Het Havenhuis

De meest opvallende nieuwe passage dit jaar is het nieuwe Havenhuis. In het iconische gebouw, ontworpen door de inmiddels overleden architecte Zaha Hadid, werken dagelijks zo’n vijfhonderd medewerkers van het Havenbedrijf. Via de voorpoort zullen de lopers naar de brug worden geleid die het oude met het nieuwe gebouw verbindt.

Hangar 26

Het logo ‘Zot van A’ en het Urban Trail-logo zijn allebei ontworpen door het reclamebureau LDV United. Zij zitten in Hangar 26, en stellen op 12 maart hun deuren open om de lopers te laten genieten van een zalig zicht op de Schelde. Ook regionale tv-zender atv heeft haar redactie in de hangar.

DE Studio

Voor het eerst passeren de lopers van de Antwerp Urban Trail het Mechelseplein. Daar passeren ze ook het gebouw van DE Studio. Het gebouw deed vroeger dienst als de Herman Teirlinck Studio, de acteerschool waar onder meer Gene Bervoets, Marleen Merckx, Lucas Van den Eynde, Johan Heldenbergh en Tine Embrechts de knepen van het vak leerden.

Holiday Inn Express Antwerp City North

Een hele mond vol, het Holiday Inn Express Antwerp City North. Maar met honderden tegelijk door de gangen van een hotel lopen, het heeft ongetwijfeld iets.

Het parcours begint en eindigt in Park Spoor Noord. In plaats van 12 kilometer wordt er in 2017 10 kilometer gelopen. En nog een nieuwigheidje: ook wandelaars zijn welkom. Er zijn dit jaar tien waves.

Meer informatie over de Antwerp Urban Trail vindt u op deze website.