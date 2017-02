Na de extase: zal Antwerp nu ook de promotie grijpen?

De dag na het feestgedruis is in en rond de Bosuil de blik al volledig gericht op volgend weekend, wanneer de heenwedstrijd van de finale in 1B tegen Roeselare wordt gespeeld. Onze analisten Stijn Druant en Geert Fierens gaan na waar het is misgelopen voor Lierse en proberen de kansen van Antwerp in te schatten.

Stijn Druant

De Great Old heeft de ploeg die het betere voetbal brengt, alhoewel dat ook niet mag worden overroepen. Wij zagen de voorbije weken nu ook weer niet altijd glansprestaties bij de manschappen van Wim De Decker, die veel en veel te veel kansen de nek blijven omwringen. Dat zagen we andermaal zondag tegen Lommel. Een met stip aan te kruisen werkpunt, zonder meer. Maar Deurne-Noord vertoeft sinds zondagavond in een roes, beleefde een boost van formaat, en De Decker is (alweer) de juiste man op de juiste plaats. De Waaslander weet als geen ander hoe met dit gegeven om te gaan. De spirit is er, als zelfs jongens op de tribune als Kudimbana - kindje op de schouder - zondagavond precies de Champions League hadden binnengehaald. Bovendien kan de Antwerpcoach alles wat hij denkt en vindt ook nog eens goed op zijn groep overbrengen. Antwerp zal er staan, wees daar maar zeker van. En wees ook maar zeker dat de Great Old voor twee thuiswedstrijden gaat/staat, want omzeggens een volksverhuis zoals op Wembley staat er te gebeuren.

Maar onderschat Roeselare zeker niet. En al zeker hun coach Arnauld Mercier niet. De West-Vlamingen zijn al weken aan de voorbereidingen bezig en zullen ongetwijfeld het ‘scenario-Antwerp’ ook al grondig hebben ingestudeerd. Goeie spelers, goeie bank, en dus ook een goeie coach. Roeselare vormt een zeer sterk blok, heeft heel wat ervaring in de ploeg én de honger is ook bij hen enorm. En de Chinezen - en bij uitbreiding de rest van Zuid-West-Vlaanderen - zijn echt niet van plan om nog eens een seizoen in 1B te kamperen. Ook voor Roeselare geldt: ze zullen er staan, wees daar ook maar zeker van.