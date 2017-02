Bewoonster (58) kritiek na gasexplosie in keuken

Berchem - In de Frans Beckersstraat in Berchem heeft zich maandagmiddag een gasexplosie voorgedaan in de keuken van een appartement.

Een bewoonster (58) liep levensgevaarlijke brandwonden op werd in kritieke toestand naar het Stuivenbergziekenhuis overgebracht. De oorzaak van de ontploffing is nog onbekend. Het labo kwam ter plaatse voor een onderzoek.

Het incident deed zich volgens de politie voor in de keuken van het appartement op de tweede verdieping van het gebouw. Het slachtoffer kon zich nog snel naar de badkamer begeven om zich af te spoelen, maar raakte dus toch ernstig verbrand.

De ontploffing was trouwens zo hevig dat een raam uit het gebouw geblazen werd. Er ontstond ook even brand, maar die was snel geblust.