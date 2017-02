Teasers van Temptation Island beloven niet veel goeds voor het tweede kampvuur: “Nu heb ik totaal geen hoop meer”

Trouble in paradise. Twee teasers van VIJF over het tweede kampvuur van Temptation Island beloven niet veel goeds voor de koppels. “Ik ben hier redelijk zelfzeker naartoe gekomen, maar nu heb ik totaal geen hoop meer”, horen we Lize zeggen, waar haar Jefferson van opkijkt: “Ik snap totaal het probleem niet, we gedragen ons hier gewoon zoals mannen.” Maar de grote vraag voor de Temptation-kijkers is natuurlijk: Hoe zal Rosanna reageren, wanneer ze de wulpse beelden ziet van haar Niels, die het slipje van Parastoo naar beneden trekt?