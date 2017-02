BV’s leggen uit waarom ze de komende 40 dagen geen vlees eten

Het officiële startschot van Dagen Zonder Vlees is pas woensdag, maar dit weekend al werd de zesde editie feestelijk in gang getrapt met een vegetarisch foodfestival in het Felix Pakhuis in Antwerpen. Dagen Zonder Vlees roept op om veertig dagen minder vlees en vis te eten. Daar hoort nu ook een boek bij, met de favoriete recepten van overtuigde BV’s.