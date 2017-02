Mode Modehuis Missoni maakt statement in Milaan

Dezer dagen zijn politieke statements niet weg te denken van de catwalk, zo ook tijdens de show van Missoni op de modeweek in Milaan. De modellen, onder wie ook Gigi Hadid, kregen er op het einde van de show allemaal een roze muts opgezet door creatief directeur Angela Missoni. Die 'pink pussy hats' zijn een verwijzing naar de Women's Marches die in de VS gehouden werden na de verkiezing van Trump. Na Moschino, Prada en Versace was het al het vierde Italiaanse modehuis dat zijn modeshow aanwendde om een boodschap te brengen. Op het einde sprak Missoni ook de menigte toe. "In deze onzekere tijden moeten we ons verenigen", zei ze. "Laat ons aan de wereld tonen dat de modewereld verenigd is en geen angst kent."