Dit verandert er op 1 maart

De elekriciteitsfactuur wordt alweer duurder, in de Waalse supermarkten zijn vanaf 1 maart geen dunne plastic zakjes meer te vinden om fruit en groenten te verpakken en wie geen Nederlands kan en toch het rijexamen wil afleggen, kan dat vanaf woensdag enkel nog doen met de hulp van een beëdigde tolk Duits, Engels of Frans.

Elektriciteitsfactuur vanaf 1 maart weer wat duurder

Door verhoogde transmissienettarieven wordt de Vlaamse elektriciteitsfactuur vanaf 1 maart weer wat duurder. Voor een gemiddeld gezin dat op een jaar 3.500 kWh verbruikt, komt er jaarlijks 5,26 euro bij, of 0,5 pct. De transmissienettarieven zijn het gedeelte van de elektriciteitsfactuur voor het gebruik van het hoogspanningsnet.

De transmissienettarieven zijn een onderdeel van de nettarieven. De nettarieven worden betaald aan de distributienetbeheerders, Eandis en Infrax.

Bedrijfsvoorheffing via platformen deeleconomie

Platformen van de deeleconomie, zoals Deliveroo, Airbnb en dergelijke, kunnen vanaf 1 maart 10 pct bedrijfsvoorheffing inhouden op wat mensen via hen verdienen. Kunnen, want nog geen enkele van die platformen heeft de nodige erkenning gekregen van de FOD Financiën. Vrijdag waren vier aanvragen ingediend, maar volgens Francis Adyns, woordvoerder van Financiën, werd nog geen erkenning afgeleverd.

De federale regering hoopte zo 20 miljoen euro op te halen.

Vijf organisaties worden één: FOD Beleid en Ondersteuning

Vijf federale organisaties worden op 1 maart samengevoegd in een nieuwe structuur: de FOD Beleid en Ondersteuning. Doelstelling van de nieuw op te richten organisatie is de andere overheidsdiensten ondersteunen in tal van domeinen. Dat gaat van digitale transformatie tot personeelsbeheer, maar ook aankopen en begroting. De organisaties die in de structuur opgaan, zijn de diensten van de FOD Personeel en Organisatie, de FOD Budget en Beheerscontrole, Fedict, Selor en Empreva.

Door het samenvoegen van de ondersteunende diensten, zullen er zeven in plaats van de huidige twaalf managers nodig zijn. Het directiecomité zal bijna gehalveerd worden.

Geen dunne plastic zakjes meer in Wallonië

In de Waalse supermarkten zijn vanaf 1 maart geen dunne plastic zakjes meer te vinden om fruit en groenten te verpakken. De gewone boodschappentassen die aan de kassa te krijg zijn, zijn al sinds 1 december vorig jaar verboden. In Vlaanderen wil minister van Leefmilieu Joke Schauvliege ook zo’n verbod invoeren, maar het is nog niet duidelijk wanneer dat wordt ingevoerd.

Rijexamen alleen via een beëdigde tolk Duits, Engels of Frans

Wie geen Nederlands kan en toch het rijexamen wil afleggen, kan dat vanaf 1 maart enkel nog doen met de hulp van een beëdigde tolk Duits, Engels of Frans. Die nieuwe regel past in de hervorming van het rijexamen.

“Organisatorisch en financieel stelde dat de examencentra logischerwijs voor wat problemen”, zegt Marie De Backer, woordvoerster van de koepel van examencentra. “Daarnaast is er ook het risico op fraude natuurlijk. Een examinator zal een tolk Engels normaal gezien nog redelijk goed begrijpen, terwijl dat voor exotischer talen niet het geval is.”