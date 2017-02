Chauffeur rijdt rond onder invloed van GHB, amfetamines en cannabis

Mechelen - Bij een controle op de Kapellebaan in Mechelen heeft de lokale politie Mechelen-Willebroek afgelopen weekend een chauffeur betrapt die een gevaarlijke drugscocktail binnen had. De politie moest de man zelfs klemrijden.

Bij een controle op de Kapellebaan weigerde een chauffeur te stoppen en gaf hij zelfs plankgas. Een agent moest wegspringen om niet te worden aangereden. De chauffeur werd achtervolgd en klemgereden door een interceptieploeg.

Al snel bleek dat de man zwaar onder invloed was van drugs. Er lag naast hem in de auto een plastic flesje van 50 cl, afkomstig van frisdrank. Dit flesje was half gevuld met GHB, een vloeibare drug.

Dokter fronst wenkbrauwen

De chauffeur gaf toe dat hij een achttal uur ervoor nog een ‘dop’ (de inhoud van de omgekeerde stop van het flesje) GHB gebruikt te hebben. Hij testte ook positief voor het gebruik van cannabis en amfetamines. “Deze gevaarlijke drugscocktail deed zelfs de opgevorderde dokter voor afname van een bloedproef de wenkbrauwen fronsen”, aldus de politie.

De man bleek ook enkel in het bezit van een voorlopig rijbewijs categorie B, beperkte duur, model 36 maanden. Dus hij mocht tijdens een weekendnacht tussen 22 uur en 6 uur niet rijden. Er was ook geen verplichte begeleider in de auto en er hing geen verplichte ‘L’ aan de achterruit.

De GHB werd inbeslaggenomen. De chauffeur moet binnenkort voor de politierechter verschijnen.