Meryl Streep struikelt op de rode loper

De Amerikaanse actrice Meryl Streep heeft een Jennifer Lawrence’ke gedaan op de Oscars in Los Angeles. De 67-jarige ster struikelde toen ze aankwam bij het Dolby Theatre.

Meryl Streep liep elegant over de rode loper in haar donkerblauwe broekjurk van Elie Saab en zwaaide naar de aanwezigen. Heel gracieus... tot ze met haar schoen bleef hangen aan de rode loper en struikelde. Streep zette een par snelle stapjes vooruit, zocht haar evenwicht en deed na het incident gewoon verder met wat ze bezig was.

Meryl Streep is The New Jennifer Lawrence #Oscars pic.twitter.com/oM88HLEkSc — ZIPERATIVO #Oscars (@ZIPERATlVO) 27 februari 2017

Het is niet de eerste keer dat een ster struikelt op de Oscars, al was het de voorbije jaren vooral ‘Hunger Games’-ster Jennifer Lawrence die bijna tegen de grond ging. Zij viel in 2013 keihard over haar Dior-jurk toen ze de Oscar voor ‘beste actrice’ ging ophalen voor haar rol in ‘Silver Linings Playbook’. In 2014 viel ze bijna opnieuw net voor de uitreiking toen ze uit de auto stapte.