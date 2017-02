Wijk Den Uil heeft de mooiste wagen

Essen - Ook dit jaar mochten de wijken van Essen hun mooiste carnavalswagen aan het publiek tonen. Na het uitrijden van de stoet werden de wagens gekeurd door de jury.

Zondagavond werd de wagen van wijk Den Uil (categorie A) bekroond tot mooiste wagen voor het carnavalsjaar 2017. Zes juryleden, één voor elke wijk, beoordeelden de wagens op afwerking en originaliteit. Uiteraard mochten de juryleden niet op hun eigen wagen stemmen. Dat wijk Den Uil met een eerste prijs gaat lopen is een mooie opsteker voor de carnavalsvereniging.

De praalwagen van wijk Den Uil geraakte immers maar net op tijd klaar. Vorige week kreeg de carnavalsvereniging ’s nachts inbrekers over de vloer. Ze gingen aan de haal met werkmateriaal en geld. Toch bleef de vereniging niet bij de pakken zitten en werkte ze met man en macht verder om klaar te zijn voor de grote carnavalsoptocht. Dat de carnavalsverenigingen in het heetst van de strijd geen concurrenten, maar wel echte vrienden zijn, bewees het feit dat alle wijken spontaan werkmateriaal wilden uitlenen. De wagen was dus tijdig klaar en deed dus zeker niet onder voor de andere wijken.

Wijk Staesi werd tweede, Torrep derde. De Steenbakkers van Wildert behaalden een vierde prijs en wijk Denoek gaat naar huis met een vijfde plaats. De wagen van de terug startende wijk Heikant behoorde niet tot categorie A.