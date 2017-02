Pastoor na begrafenis voor levende zus: “Natuurlijk voel ik me hier niet goed bij”

“Pas aan het einde van de viering bleek dat ik een uitvaart had gedaan voor de levende persoon die voor mij zat. Natuurlijk voel ik me hier helemaal niet goed bij.” Pastoor Stefaan Callebaut zit erg verveeld met de pijnlijke naamsverwarring in de Mechelse Hanswijkbasiliek afgelopen donderdag. De uitvaart van Regina ‘Malvine’ Simonis (90) had die van haar 94-jarige zus Bertha moeten zijn.

Hoe de persoonsverwisseling is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De bijzonder nauwe band tussen beide zussen heeft allicht meegespeeld in het misverstand. Rosalia ‘Bertha’ Simonis (94) en haar zus ...