Klant betaalt met vals briefje van 500 euro

Herentals - Een man heeft zaterdag met een vals briefje van 500 euro betaald in de bloemen- en decoratie-winkel Florigineel in Herentals. “Zelfs tegen het licht zag het biljet er oké uit”, zucht uitbaatster Nancy Wackenier.

Florigineel is al tien jaar een gevestigde waarde op de Lichtaartseweg in Herentals. “Zaterdagochtend stapte een vriendelijke man van rond de 40 jaar de zaak binnen”, vertelt de uitbaatster. “Hij zei dat zijn relatie nog niet zo lang geleden op de klippen was gelopen en dat zijn moeder hem erdoorheen heeft geholpen. De moeder werd nu 70 en hij was op zoek naar een leuk cadeau en dat mocht iets moois zijn.”

De keuze viel op een lamp van ongeveer 100 euro. “De man haalde een briefje van 500 euro boven en vertelde er nog bij dat het zijn loon was voor de overuren die hij als schilder had gepresteerd. Het briefje leek in orde en de man is vertrokken met de lamp en zo’n 400 euro wisselgeld. Toen ik het briefje later op dag naar de bank bracht, bleek dat het om vals geld ging.”

Streekgenoot

De lokale politie Neteland werd in kennis gesteld. De uitbaatster kent de klant niet, maar vermoedt dat hij toch in de buurt woont. Hij sprak de streektaal en verplaatste zich met een Mercedes. “Misschien wist hij zelf niet eens dat het briefje vals was. Ik heb dat ook tegen de politie gezegd, maar de agenten reageerden dat ik wellicht veel te naïef was. Van mezelf denk ik dat zeker niet.”