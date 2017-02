Peperdure trams worden enkel gebruikt voor onderdelen

In de stelplaats Punt aan de Lijn in Antwerpen staan twee spiksplinternieuwe Albatrossen die momenteel alleen worden gebruikt om te worden ontmanteld voor de onderdelen. Een van die nieuwe trams vervoerde zelfs nog geen enkele passagier. Prijskaartje van zo’n Albatros: 3,15 miljoen euro.

De Lijn stelde in 2015 trots de nieuwe Albatrossen voor in Antwerpen. Ze zouden worden ingezet om de mobiliteitsknoop in en rond Antwerpen te ontwarren. Alleen maakte een van de voertuigen slechts één enkele rit. Tijdens die proefrit raakte de tram zwaar beschadigd en kreeg hij meteen een vaste plek in de stelplaats Punt aan de Lijn. De andere Albatros raakte eveneens beschadigd en stond even in de stelplaats in Deurne, om daarna te worden overgeplaatst naar Punt aan de Lijn.

Foto: rr

“Van alle geleverde Albatrossen in Antwerpen staat bijna een kwart in de stelplaats”, klagen Dirk Wiesé van TreinTramBus en personeel van De Lijn aan.

Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn, geef het bestaan van de twee ‘pluktrams’ toe. “We maakten van de nood een deugd, door met hun onderdelen kleine herstellingen aan andere trams te doen”, zegt Kesteloot.

Het verhaal van de Albatros is deel 1 van het dossier ‘De Lijn ontspoort’ dat deze week in Gazet van Antwerpen loopt.