VIDEO - Stoet der Noorderkempen werkt als magneet op carnavalsliefhebbers

Essen - Het was over de koppen lopen, zondag in Essen. De grootste carnavalsoptocht van de Noorderkempen trok een massa volk en had niet te lijden onder de vele andere stoeten die tegelijkertijd plaatsvonden.

De echte carnavalisten keken er al maanden naar uit. Daar waar er vorig jaar nog vijf wijken deelnamen, mocht Prins Ronny I zich dit jaar verheugen op een zesde carnavalsvereniging. Na 22 jaar ontwaakte wijk Heikant uit een lange winterslaap om weer actief deel te nemen aan de festiviteiten.

De verschillende Essense carnavalsverenigingen staken in oktober al de koppen bij elkaar. Er werden wagens ontworpen, er werd er getimmerd, geplakt en geschilderd en de dames naaiden de kleurrijkste kostuums. Het plaatje moest immers kloppen voor de kilometerslange stoet door de Essense straten.

Naast de zes Essense wijken die de show stalen met hun praalwagens liepen er nog zo’n veertig groepen uit binnen- en buitenland mee.