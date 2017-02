Woning van cocaïnesmokkelaar onder vuur genomen met zware wapens

Voor de tweede keer in amper twee maanden is de woning van een cocaïnesmokkelaar in Borgerhout onder vuur genomen. De daders losten met dertien schoten met zware oorlogswapens. Eén kogel ging bij de buren naar binnen.

Foto: Wim Hendrix

De politie kreeg vrijdagnacht rond 2.45u haar oproep: in de Guldensporenstraat in Borgerhout hadden de inzittenden van een BMW met Nederlandse nummerplaten het vuur geopend op een woning. Vermoedelijk schoten ze met kalasjnikovs. Na de aanslag vonden de politiemensen op straat dertien kogelhulzen van een zwaar kaliber. In de voorgevel zaten elf kogelinslagen. Eén projectiel was bij de buren door de gang gegaan en tegen een binnenmuur geslagen.

“Ik schrok in het midden van de nacht wakker toen op straat een luide knal klonk”, vertelt een buurtbewoner. “Toen ik uit het raam keek, was er niet veel meer te zien. De daders waren snel gevlucht natuurlijk. Daarna kwam de politie massaal ter plaatse. Of ik me sinds die aanslag nog veilig voel in mijn straat? Eigenlijk wel. Die dingen gebeuren toch alleen ’s nachts, dan lig ik in mijn bed.”

Molotovcocktail

Precies dezelfde woning in de Guldensporenstraat werd amper twee maanden geleden, op 21 december vorig jaar, ook al onder vuur genomen. Toen joegen de daders eerst drie kogels door de glazen voordeur. Vervolgens probeerden ze het huis in brand te steken door een molotovcocktail te gooien, maar de brandbom kwam terecht op een auto die voor de deur geparkeerd stond.

Het Antwerpse parket onderzoekt de aanslagen. Alles wijst erop dat de raid past in een aanslepend conflict in het drugsmilieu. De woning is eigendom van de familie van Mohamed E.H., de rechterhand van de ontvoerde en vermiste drugsbaron Abdelkader ‘De Jood’ Bouker.

Foto: Wim Hendrix