Antwerpse (32) belandt week in ziekenhuis met virus dat door muggen wordt overgedragen

In het zuiden van Thailand vormt dengue of knokkelkoorts een toenemend risico dit jaar. Een ernstige levensbedreigende vorm van het virus is zeldzaam, maar toch zouden dit jaar al zes mensen overleden zijn aan de gevolgen van knokkelkoorts. Ook een 32-jarige Antwerpse liep het virus op.

Geraldine Dewart (32) uit Antwerpen heeft net een week met dengue in een ziekenhuis op het Thaise eiland Koh Phangan doorgebracht. Op een rondreis in het Aziatische land liep ze het virus op, al had ze dat nog niet meteen door.

“Na een uitgaansnacht op het Thaise eiland werd ik wakker met koorts en spierpijn. Het gevolg van een verkeerd drankje, dacht ik eerst. Maar de koorts bleef en de spierpijn verergerde. Ik zakte door mijn benen als ik wilde wandelen en werd zwakker en zwakker.” Na twee dagen besloot Geraldine naar het ziekenhuis te gaan. “De rit op de brommer daarheen was erg gevaarlijk, want ik kon me zelfs niet meer goed vastklampen aan mijn vriend die reed.”

In het ziekenhuis werd vrijwel meteen duidelijk dat het om dengue ging. “Ik had er al over gelezen en wist dat het een virus was dat overgedragen wordt door muggen. Alle symptomen klopten en ook mijn bloedwaarden waren veel te laag.”

Uitzieken

Geraldine kreeg antibiotica en elke dag werd twee keer bloed afgenomen. “Dengue moet je vooral uitzieken, maar het voelt alsof je gaat sterven. Ik had 40 graden koorts en kon met moeite iets eten. Pas na een aantal dagen is de koorts gezakt en voelde ik me beter. Uiteindelijk bracht ik zeven dagen door in het ziekenhuis.”

Ondertussen heeft Geraldine het ziekenhuis mogen verlaten, maar ze is nog steeds aan het bekomen van de ziekte.