Ze wandelde gewoon op straat in Brussel toen een voorbijganger schaamteloos naar haar borsten greep. De Antwerpse artieste Hanne Dewachter (27) verwerkte het incident in een cartoon omdat ze zich kwaad en machteloos voelt.

Een doodgewone woensdag in de Simon Bolivarlaan in Brussel. Cartooniste Hanne Dewachter (27) is op de terugweg van een sollicitatiegesprek wanneer een man haar weg kruist en zonder enige aanleiding haar ...