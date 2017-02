Man slaat caféklant het hoofd in met stoel

De Antwerpse politie is op zoek naar een cafébezoeker die een andere klant de hersens heeft ingeslagen met een stoel. Slachtoffer Paulo Van Heukelen hield er een gebarsten schedel aan over.

Het incident dateert van woensdag 15 februari. Paulo ging na zijn shift als ober bij restaurant Chez Maxime nog een glas drinken in Cafe au Lait aan de Oude Beurs. “Ik raakte in gesprek met iemand. We hadden twee uur zitten babbelen, toen we buiten wilden gaan roken. Bij het buitenwandelen werden we aangesproken door een van de klanten, iemand die blijkbaar zeer dronken was. Plots voelde ik iets tegen mijn hoofd en werd alles zwart. Achteraf heb ik van de politie vernomen dat iemand een stoel op mijn hoofd heeft geslagen. Ik ben bewusteloos geraakt en afgevoerd naar het ziekenhuis, waar de hoofdwonde werd gehecht.”

Paulo ondervindt nog altijd hinder van de zware slag. “Mijn nek doet pijn en ik slaap al dagen amper. Ik kan ook niet gaan werken.”

Dader gevlucht

De politie kwam ter plaatse, maar de dader was al gevlucht. “Het slachtoffer had een hoofdwonde van 10 centimeter breed. De schedel was zichtbaar en gebarsten”, aldus politiewoordvoerder Sven Lommaert. “Het slachtoffer was gelukkig niet in levensgevaar.”

Op het moment van de gewelduitbarsting was er nog een vijftal klanten in Cafe au Lait. “De aanwezigen hebben een goede beschrijving kunnen geven”, aldus Lommaert. “Er zijn enkele sporen naar de mogelijk dader, maar voorlopig hebben we hem nog niet kunnen oppakken.”