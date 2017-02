Fruithoflaan gaat komend najaar op de schop

Berchem - De Fruithoflaan in Berchem krijgt dit najaar een grondige make-over. De straat krijgt onder meer een dubbelrichtingfietspad dat tussen de bomen op de middenberm slingert. “Als alles goed gaat, starten de werken in november en zou eind maart de volledige straat opnieuw heraangelegd moeten zijn.”

De Fruithoflaan vormt een belangrijke schakel in de districtenfietsroute. In het definitieve ontwerp, dat op de districtsraad werd voorgesteld, vormt het nieuwe fietspad dan ook de meest ingrijpende verandering. “Het zal overal minstens 2,5 meter breed zijn”, legt districtsschepen voor Mobiliteit Bruno De Saegher (N-VA) uit. “Vlot doorheen de Fruithoflaan kunnen fietsen was een prioriteit bij de opstelling van het ontwerp.”

Een andere grote aanpassing komt er ter hoogte van de Grotesteenweg. “De uitstroom naar de Grotesteenweg verloopt nu via twee stroken. We kregen heel veel klachten van bewoners over de problematische doorstroom van het verkeer op deze plaats. Daarom komen er in het definitieve ontwerp drie stroken.”

Voor de zwakke weggebruiker moet de Fruithoflaan een pak veiliger worden. “Alle kruispunten die niet geregeld worden met verkeerslichten (dit is elk kruispunt behalve dat met de Oogststraat, red.) krijgen een gelijkgrondse oversteek. Voetgangers moeten dus niet meer de drempels af en op, want de kruispunten worden verhoogd. Op die manier komt er meteen ook een fysieke barrière die de zone 30 van de zijstraten markeert ten opzichte van de zone 50 van de Fruithoflaan zelf”, aldus De Saegher.

Ook voor de gebruikers van het openbaar vervoer is er goed nieuws. “Alle bushaltes blijven behouden. En alle haltes krijgen bushokjes en worden integraal toegankelijk.”