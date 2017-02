2.000 bezoekers voor eerste ‘Dagen Zonder Vlees Tafelt’

Antwerpen - In het Felix Pakhuis op het Antwerpse Eilandje hebben zaterdag en zondag in totaal 2.000 mensen een bezoek gebracht aan de eerste editie van ‘Dagen Zonder Vlees Tafelt’, een culinair festival in aanloop naar de jaarlijkse bewustwordingscampagne Dagen Zonder Vlees. Voor die campagne schreven zich intussen al ruim 100.000 mensen in die van 1 maart tot en met 15 april - 40 dagen lang - vlees zoveel mogelijk van het menu zullen proberen te houden.

De bezoekers van Dagen Zonder Vlees Tafelt konden onder meer genieten van vegetarische en veganistische hapjes bij verschillende foodtrucks en lezingen en workshops bijwonen. Vooral de demonstraties en tastings met BV’s die het boegbeeld vormen van de DVZ-campagne van dit jaar bleken populair. Onder meer Joy Anna Thielemans, Marleen Merckx en Julie Van den Steen kwamen uitleg geven bij recepten uit het tweede DVZ-kookboek, dat zaterdag op het festival werd voorgesteld.

“Topchefs Seppe Nobels en Nicolas Decloedt kwamen dan weer uitleg geven over koken met groenten”, zegt Marieke Dilles van Dagen Zonder Vlees. “Opvallend was dat ook zelfverklaarde grote vleeseters daar bijzonder veel interesse voor toonden. Het was dan ook zeker geen evenement speciaal voor vegetariërs. Wij organisatoren zijn trouwens zelf ook geen vegetariërs.”

Wie zich nog wil inschrijven voor Dagen Zonder Vlees, kan dat op de website www.dagenzondervlees.be. Daar kan je ook bijhouden hoe vaak je erin slaagt om geen vlees te eten en zien hoeveel dat bespaart op je ecologische voetafdruk. Deelnemen kan al als je je voorneemt om één dag per week geen vlees te eten.