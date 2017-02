Gewapende man probeert jeugdspelertje OHL te ontvoeren

De moeder van een 9-jarige spelertje van Oud-Heverlee-Leuven heeft bij de Leuvense politie aangifte gedaan omdat een onbekende in een bestelwagen na de training van vrijdagavond haar kind heeft gevraagd in te stappen in zijn voertuig. De feiten zouden zich afgelopen vrijdag omstreeks 19 uur voorgedaan hebben op de parking van het oefencomplex Bruineveld in Kessel-Lo.

‘De onbekende zat in de bestelwagen en vroeg door het geopende raam of de voorbijstappende jongen wou instappen en meekomen. De 9-jarige is daar niet op ingegaan en gewoon doorgestapt naar degene die hem verderop kwam ophalen. We onderzoeken dit gebeuren zeer grondig en zullen met OHL bekijken of het nodig is om een waarschuwingsbrief te versturen naar de ouders’, aldus Stefanie Gille, woordvoerster van de Leuvense politie.

‘We willen echter vooralsnog geen paniek creëren. Er zijn tot dusver ook nog geen andere meldingen binnengelopen voor gelijkaardige feiten die avond. Van de bewering dat de onbekende een mes bij zich had, zoals door bepaalde media gemeld, is alleszins in de aangifte geen sprake’, aldus de woordvoerster.