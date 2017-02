Essen - Tijdens de carnavalstoet in Essen kom je wel meer bijzondere mensen tegen. Zo ook deze Quasimodo. Met twee pintjes in de hand was hij op zoek naar zijn Esmeralda. Die was plots tussen de mensenmassa verdwenen. Of hij zijn schone deerne nog heeft teruggevonden weten we niet. Maar de klokkenluider, die ooit als vondeling bij de Notre Dame in Parijs, te vondeling werd gelegd was toch lichtelijk in paniek. Het zijn soms zware dagen voor carnavalisten.