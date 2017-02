REACTIES. “Als die bal binnen gaat, dan ontploft alles”

Als Antwerp promoveert zal het dat in grote mate te danken hebben aan de koelbloedigheid van Jeffrey Hairemans, die de beslissende strafschop binnen kegelde. “Als die bal binnen gaat, dan ontploft alles en dan voel je je echt groot”, zo reageerde hij meteen na de match.

“Het was heel spannend”, zo sprak Jeffrey Hairemans na affluiten met een understatement aan ATV. “Het was stresserend, een moeilijk” match.”

Hairemans kreeg de loodzware taak om de strafschop te nemen en hij bedankte voor het vertrouwen. “Ik en Joeri (Dequevy, red.) stonden aangeduid als strafschopnemers, maar ik was zeker van mezelf. Hij gaf de bal aan mij en ik heb hem zo hard mogelijk binnen geramd.”

De matchwinnaar beschreef het gevoel wanneer hij het leer zag binnen gaan. “Wanneer de bal binnen gaat ontploft alles en voel je je echt groot.”

Antwerp heeft de finalematchen verdiend, zo meent Hairemans. “We hebben er hard voor gewerkt en de laatste weken hebben we goed voetbal gebracht. Daar worden we dan voor beloond.”

Zo dacht Joren Dom er ook over. “We hebben zoveel kansen gehad en uiteindelijk valt die ontlading dan toch”, stelt Dom. “Wat een waanzinnige dag. We hebben gekregen wat we verdienden. Dat is een geweldige opluchting, maar langs de andere kant leeft het gevoel dat we er nog niet zijn. Deze zege heeft wel een ongelofelijke boost gegeven.”

Tuur Dierckx werd in de loop van de match vervangen en bekeek de rest van de wedstrijd vanuit de business seats. “Ik zeg niet dat het moeilijkste nu al achter de rug is, maar we zijn wel van heel ver moeten terugkomen”, zei een extatische Dierckx. “Ik weet eigenlijk niet of ik vannacht ga kunnen slapen”, erkent hij.