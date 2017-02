Nikiforov verovert gouden medaille op GP Düsseldorf judo

Judoka Toma Nikiforov heeft zondag op de Grand Prix van Düsseldorf de gouden medaille behaald in de categorie tot 100 kilogram.

De 24-jarige Nikiforov (IJF 18) maakte in de finale korte metten met de 21-jarige Japanner Aaron Wolf (IJF 30), die na 35 seconden met ippon zijn meerdere moest erkennen in onze landgenoot.

Op weg naar de finale toonde Nikiforov zich de sterkste in de kamp tegen de Fransman Clément Delvert (IJF 39), die hij versloeg met waza-ari. Vervolgens klopte hij de Georgiër Lasha Taveluri (IJF 51) met ippon, waarna ook de Duitser Karl-Richard Frey (IJF 7) met ippon (golden score) onderuit ging. In de halve finales nam Nikiforov met ippon (Hansuke Make) de scalp van de Rus Kazbek Zankishiev (IJF 97).

Nikiforov wint voor de tweede keer een Grand Prix, in 2014 was hij de beste in Havana. De Europese vicekampioen aasde op revanche nadat hij eerder deze maand op de Grand Slam van Parijs onterecht was uitgesloten wegens een vermeende vuistslag.