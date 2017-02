VIDEO. Antwerpfans gaan in 90 minuten van hoop naar wanhoop naar ultieme ontlading

Vele fans van Antwerp hebben zondagnamiddag mogelijk de meest nagelbijtende momenten in jaren beleefd. De Bosuil zat afgeladen vol bibberende fans. Zij die geen ticket voor de match konden bemachtigen, keken naar Antwerp - Lommel op café of elders.

Aanvankelijk was er gegronde hoop, maar die werd al snel de kop ingedrukt door de vroege goal van Lierse. De sombere stemming nam hand over hand toe, tot Roeselare de gelijkmaker scoorde en Jeffrey Hairemans enkele minuten voor affluiten de winning goal voor Antwerp scoorde. Zo beleefden deze Antwerpfans de wedstrijd in café Great Old (video boven) en zo was de sfeer in het stadion meteen na affluiten (video onder).