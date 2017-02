Toro Rosso presenteert bloedmooie 'Red Bull' F1-bolide

Toro Rosso heeft als allerlaatste team haar nieuwe wagen aan het grote publiek voorgesteld: de STR12

Toro Rosso startte het seizoen vorig jaar met Carlos Sainz junior en Max Verstappen als rijdersduo. Na enkele races maakte Verstappen echter de overstap naar Red Bull, waar hij de Rus Daniil Kvyat ging vervangen. Kvyat maakte na enkele teleurstellende en niet onbesproken races de omgekeerde overstap. Een degradatie dus voor de Rus.

Ondanks het feit dat Kvyat ook tijdens de rest van het seizoen middelmatig presteerde wist hij zich toch te verzekeren van een racezitje bij Toro Rosso in 2017. Hij zal opnieuw samen met Carlos Sainz jr. het rijdersduo vormen.

De STR12 is de laatste F1-bolide die nog onthuld moest worden. Daags voor aanvang van de eerste wintertest in Barcelona ging het doek van de STR12. De livery van de nieuwe Toro Rosso is compleet anders dan vorig jaar ziet en heeft veel gelijkenissen met een blikje Red Bull. De wagen beschikt eveneens over een 'haaienvin'.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: