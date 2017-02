Caleb Ewan wint kletsnatte slotrit in Abu Dhabi

In de Ronde van Abu Dhabi heeft Caleb Ewan op het kletsnatte Formule 1-circuit van Yas Marina gewonnen. De Australiër haalde het in een massasprint voor Mark Cavendish en André Greipel. Voor Ewan is het al zijn vijfde zege van het seizoen. De eindzege van Rui Costa kwam na zijn zege in de koninginnenrit nooit meer in gevaar. Door de aanhoudende regen in Abu Dhabi werd gevreesd voor valpartijen op het gladde F1-circuit, maar alle renners kwamen er ongehavend vanaf.

Het regende pijpenstelen in Abu Dhabi, maar de vierde rit in de Ronde van Abu Dhabi ging ondanks alle nattigheid wel door. De renners werden voor de vierde en laatste rit over het Formule 1-circuit gestuurd van Yas Marina. Even vreesde men dat het door de regen spekglad ging liggen, maar dat bleek al bij al nog mee te vallen, ook al bleef het de hele rit lang lekker doorregenen.

It's fair to say the peloton is fairly strung out @Abu_Dhabi_Tour Stage 4 - the break has 30" with 56km to go #RideToAbuDhabi ???????? pic.twitter.com/IeSK5GRhLF — Velon CC (@VelonCC) 26 februari 2017

Al na de start kozen zes mannen voor het hazenpad. Onder hen onze landgenoot Dylan Teuns (BMC), samen met Rafael Valls (Lotto-Soudal), Jorge Arcas (Movistart), Alex Dowsett (Movistar), Patrick Konrad (Bora-Hans Grohe) en Kirill Sveshnikov (Gazprom-RusVelo). Op het circuit was het vechten tegen de bierkaai om voor te blijven. Sprintersploegen als Dimension Data - met Mark Cavendish - en Quick Step Floors - met Marcel Kittel - zetten de achtervolging in op de koplopers. Met nog 50 kilometer te gaan, werden de zes vooraan weer gegrepen.

Dylan Teuns wou toch niet zomaar laten begaan en ging op 36 kilometer van de meet ervandoor met twee renners van Movistar, onder wie Dowsett, in zijn zog. Vlak voor de tussensprint werden ze opnieuw gegrepen door de troepen van Quick Step Floors met nog 30 kilometer op de teller. Ook Orica-Scott mengt zich vooraan mee in de strijd voor hun sprinter Caleb Ewan.

#RideToAbuDhabi @dylan_teuns pushes on with 2 other riders! 36km to go & they have increased their lead from a handful of seconds to 13" pic.twitter.com/yYAAk5pWY4 — BMC Racing Team (@BMCProTeam) 26 februari 2017

Het was duidelijk, op dit snelle circuit in het avondlijke kunstlicht zou de laatste rit uitdraaien op andermaal een massasprint. Er waren dan ook heel wat snelle mannen paraat. Naast Kittel, Cavendish en Ewan, tekende ook André Greipel present. Ook Lotto-Soudal deed zijn duit in het zakje in de aanloop naar de sprint. Maar met zicht op de meet bleek Caleb Ewan de snelste van het pak. Hij maakte het ploegwerk Orica mooi af en hield Mark Cavendish achter zich op een tweede plek. André Greipel werd derde.

De eindzege is voor de Portugees Rui Costa. Hij greep zaterdag de macht in Abu Dhabi door de koninginnenrit bovenop Jebel Hafeet, een 11 km lange klim, te winnen. De 30-jarige Portugees volgt op de erelijst van de Ronde van Abu Dhabi de Est Tanel Kangert op