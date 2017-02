Zo ziet de nieuwe Nokia 3310 eruit: lichter, met kleurenscherm,...

Het is zover. De Nokia 3310 is echt terug. Maar dan wel in een heel ander jasje. De vernieuwde versie is officieel voorgesteld op een persconferentie op het Mobile World Congress in Barcelona. Voor de fans: de telefoon zou in het tweede kwartaal van dit jaar al beschikbaar zijn in België, voor 49 euro.

De oude versie van de Nokia 3310

Al wie de tijd voor de smartphone meegemaakt heeft, kent de Nokia 3310. Robuust, oerdegelijk en absoluut betrouwbaar. Precies die kenmerken heeft Nokia willen overbrengen naar de vernieuwde 3310. Nokia belooft alvast dat je de vernieuwde telefoon één maand kan laten aanstaan op stand-by zonder hem te moeten opladen. Je kan er 22 uren mee bellen en uiteraard zal ook het geliefde spelletje Snake niet ontbreken.

Maar Nokia heeft niet gewoon de oude telefoon geherlanceerd. De 3310 kreeg wel een moderne facelift. De nieuwe versie is verkrijgbaar in het felrood, matblauw, grijs en geel. Met zijn 79 gram zal het een lichtgewicht zijn ten opzichte van de oude versie, die 133 gram woog.

En uiteraard moet ook de 3310 mee met de moderne tijd. De telefoon kreeg dus een kleurenscherm, heeft een bluetooth-verbinding en er staat ook een radio en een camera op, al heeft hij maar twee megapixels. Als je het echt wilt, kan je zelfs met een 2.5 G -verbinding op Twitter, Facebook en andere sites via een Opera Mini Browser.

En dat allemaal voor 49 euro. Dat is toch de richtprijs die Nokia aan de verkopers meegeeft “al kan die prijs hier en daar licht afwijken”.

Rest alleen nog de vraag: wanneer? Een exacte datum wanneer de 3310 in ons land gelanceerd wordt, is nog niet bekend. Maar dat zal in het tweede kwartaal van dit jaar zijn, zegt Nokia. Ergens in de maanden april, mei of juni dus. “Een precies lanceringsdatum zullen we later communiceren.”

Nog vernieuwingen

Nokia wil niet blijven vastzitten in het verleden en belooft ook enkele vernieuwingen in hun moderne modellen. Ze dragen vanaf nu Virtual Reality en vorderingen in 5G hoog in het vaandel. “We willen onze consumenten nieuwe ervaringen geven, op basis van nieuwe technologische uitvindingen.”

Daarnaast brengen ze ook drie nieuwe smartphones uit: een Nokia 6, een Nokia 5 en een Nokia 3, allemaal met een straffe prijs onder de 230 euro. Een belangrijke stap daarin is dat de nieuwe Nokia smartphones vanaf nu ook zullen opereren met Android als besturingssysteem.