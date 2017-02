Jo-Wilfried Tsonga schrijft naam derde keer op erelijst Marseille

Jo-Wilfried Tsonga (ATP 11) heeft voor de derde keer in zijn carrière het ATP-toernooi van Marseille (hard/620.660 euro) gewonnen. In een Frans onderonsje versloeg het tweede reekshoofd zondag in eigen land Lucas Pouille (ATP 17). Het werd in de finale 6-4, 6-4 na 1 uur en 9 minuten.

Tsonga won de titel in Marseille ook al in 2009 en 2013. Met drie eindzeges wordt hij mederecordhouder naast de Zwitser Marc Rosset (1993, 1994, 2000) en de Zweed Thomas Enqvist (1997, 1998 en 2002).

Voor de 31-jarige Fransman is het de veertiende ATP-titel uit zijn carrière, de tweede dit jaar. Vorige week zegevierde hij in Rotterdam na winst tegen David Goffin.

Lucas Pouille, 23, mikte zondag op een tweede toernooizege in het ATP-circuit. Hij won in september 2016 de titel in Metz.